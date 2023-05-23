Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet tarafından emekli vatandaşlara bayram öncesi verilen ikramiyenin tutarı ve yatırılacağı tarih araştırılıyor. İşte detaylar..

Bayramlardan önce emeklilere verilen bayram ikramiyeleri emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılda iki kez verilen bu ikramiyeler Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde veriliyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Emekli vatandaşlar kurban bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihi ve miktarını araştırıyor. Peki kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte detaylar.. Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyelerin yatırılacağı tam tarih henüz belli olmadı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor. 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? Geçtiğimiz yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2023 yılı için zamlanarak 2000 TL'ye yükseltildi. Yani emekli vatandaşlar kurban bayramı öncesi 2000 TL ikramiye alacak.