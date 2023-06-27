Kurban Bayramı namaz vakitleri 2023: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara… Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala namaz vakitleri merak edilen konular arasında. Bayram namazına gidecek olan vatandaşlar "Bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte il il bayram namazı vakitleri...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Binlerce kişinin bir araya geldiği, sevdikleriyle beraber namaz kıldığı bu özel an, büyük bir heyecanla bekleniyor. Bayramın ilk günü erken saatlerde gerçekleşen bayram namazı, Kurban Bayramı’nın önemli bir parçasıdır. Bayrama çok az bir zaman kala Müslüman vatandaşlar arama motorlarında “Bayram namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini paylaştı. İşte il il bayram namazı saatleri… 2023 bayram namazı vakitleri Diyanet'in paylaştığı namaz vakitlerine göre Bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; İstanbul: 06:10 Ankara: 05:57 İzmir: 06:24 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ