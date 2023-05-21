Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatil günleri 2023 Mayıs ayının bitmesine kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde Kurban Bayramı yer alıyor. Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. İşte 2023 Kurban Bayramı tatil günleri...

Dini bayramlarımızın ilki olan Ramazan Bayramı geride kaldı. Ramazan Bayramı tatili ise 3,5 gün olarak yapıldı.

Mayıs ayının bitmesine, Haziran ayının gelmesine kısa bir zaman kala ikinci dini bayramımız Kurban Bayramı merak ediliyor.

Kurban kesmek için hazırlık yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yapıyor.

En çok merak edilen konulardan biri de Kurban Bayramı tatili oldu. Bayram için plan yapmak isteyenler bayramın kaç gün süreceğini merak ediliyor.

Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte 2023 Kurban Bayramı tatil günleri...

2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak arife günü Salı gününe denk geldiği için 9 gün tatil olması bekleniyor.