Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? AVM'ler bayramda hizmet verecek mi? AVM'ler bayramda açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin çalışma durumu ve saatleri…

Kurban Bayramı'nda AVM'ye gitmek isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Alışveriş Merkezleri kurban bayramında açılacak mı çalışma saatleri ne olacak soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki AVM'ler bayramda açık mı? AVM'ler bayramda nasıl çalışacak? İşte yanıtı.. AVM'ler Bayramda açık mı? Bilindiği üzere geçtiğimiz bayramlarda AVM'ler açık olup faaliyetlerine devam ettiler. Alışveriş merkezlerinin kurban bayramının ilk günü olan 28 Haziran'da saat 14.00'da açılarak saat 22.00'a kadar hizmet vermesi bekleniyor. Kurban bayramının diğer günleri AVM'lerin normal çalışma saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor..