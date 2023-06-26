Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Bayramda kargo gelir mi? Kargo bekleyen vatandaşlar, bayram vesilesiyle mesai olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı? Bayramda kargolar çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte birçok şirket mesai yapmayacak. Bu kapsamda, beklediği kargosu olanlar kargo firmalarının durumunu sorguluyor.

Bayram tatilinde kargoların açık olup olmadığı merak konusu oldu.

Kurban Bayramı izni süresince kargolar çalışmaya devam edecek mi sorusuna yanıt aranıyor.

Kurban bu sene 28 Haziran-1 Temmuz arasına denk geliyor.

Peki, kargolar kapandı mı, açık mı? Bayramda kargo gelir mi? Kargolar çalışacak mı? İşte yanıtı...

Kargolar açık mı?

26 Haziran 2023 Pazartesi günü kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

27 Haziran 2023 Salı arife günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri yarım gün çalışacak.

Bayramda kargolar açık mı?

Kurban Bayramı nedeniyle kargoların birçoğu kapalı olacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.