Kurban Bayramı'nda öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman? Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala, öğrencilere verilmesi planlanan bayram harçlığı merak konusu oldu. Peki öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı’nda öğrencilere 100 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde idrak ediliyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde ikramiyeler yer alıyor.

Emekli vatandaşlar yılda iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiye ödemesi alıyor.

AK Parti beyannamesinde öğrencilere tıpkı emeklilerde olduğu gibi yılda iki kez bayram harçlığı verileceği yer alıyordu.

Bayram harçlığı adı altında verilecek olan ikramiyenin miktarı ise 1000 TL civarında olması öngörülüyor.

Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala öğrencilere bayram harçlığının verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Peki öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı’nda öğrencilere 100 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek?

Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi?

Öğrencilere verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bayram harçlığının miktarı ve ödeme tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.