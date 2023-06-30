Kurban derisi satılır mı, nereye verilir? Kurban derisi alan yerler 2023 Kurban kesenler geride kalan deriyi ne yapacaklarını sorgularken, konuya ilişkin açıklamalar da peş peşe geldi. Peki, kurban derisi ne yapılır? Satılması caiz midir? Kurban derisi nereye bağışlanır? İşte detaylar...

Kurban Bayramı süresince ibadetini yerine getiren Müslüman alemi, hayvanlardan geriye kalan derileri ne yapacağını sorguluyor.

Kurban derisini İslami usullere uygun olarak değerlendirmek isteyenler, Diyanet'in yanıtını araştırıyor.

Kimisi satılır mı diye merak ederken, kimi ise nereye bağışlanır sorusuna yanıt arıyor.

Peki, kurban derisi nasıl değerlendirilir? Kurban derisi nereye verilir, bağışlanır mı? Kurban derisini satmak caiz mi? İşte detaylar...

Kurban derisi nasıl değerlendirilir?

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s), veda haccında Hz. Ali'ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21).

Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir.

Evde kullanılabilir

Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).

Kurban derisi alan yerler 2023:

Türk Hava Kurumu (THK) Havza Şube Başkanı İzzet Gültekin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derisi bağışını kabul ettiğini belirterek, vatandaşlara kuruma bağış yapmaları çağrısında bulundu.