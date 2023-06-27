Kurban Duası: Kurban keserken nasıl niyet edilir ve hangi dua okunur? Kurban Bayramı öncesinde merak edilen konulardan biri de kurban keserken okunacak dualar oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban keserken okunacak duayı açıkladı. Peki Kurban keserken hangi dua okunur ve nasıl niyet edilir? İşte Diyanet'in açıklaması...

Kurban Bayramı, İslam dünyasının en önemli ve kutsal günlerinden biri olarak kabul edilir.

Bu dönemde Müslümanlar, kurban keserek Allah'a yaklaşmayı, sadakatlerini göstermeyi ve paylaşmayı hedeflerler. Kurban kesimi sırasında okunacak dua ise bu önemli ibadetin bir parçasıdır.

Kurban Bayramı öncesinde merak edilen konulardan biri de kurban keserken okunacak dualar oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban keserken hangi dua okunacağı ve nasıl niyet edileceği konusunda açıklama yaptı.

İşte kurban keserken niyet etmenin detayları ve okunacak dua...

Kurban keserken hangi dualar okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgiye göre;

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)