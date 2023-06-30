Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın son günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı'nın ilk günlerini geride bırakan vatandaşlar, bayramın son günü ve kurban kesim detaylarını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitecek? Kurban son gün kesilir mi? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? İşte detaylar...

2023 yılında 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 günlük tatil olarak birleştirildi.

Müslüman alemi, kurban ibadetini yerine getiriyor ve sevdikleriyle bayramlaşıyor.

1. ve 2. günü kurban kesenler olurken bazıları ise son günlere bırakıyor. Bu kapsamda "kurban kesimi ne zaman bitecek", "son gün kurban kesilir mi", "bayramın 4. günü kurban olur mu" gibi sorular gündeme geliyor.

Kurban kesim vakitleri, Diyanet tarafından belirtildi. Peki, kurban kesimi ne zaman kadar? Kurban kesmek ne zaman bitecek? 4. gün kurban kesilir mi? İşte detaylar...

Kurban kesim vakti ne zaman biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).