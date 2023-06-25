Kurban namazı var mı? Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından merak araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?" sorusunun yanıtı..

Kurban bayramına kısa bir süre kala internette kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara internette yanıt arıyor.

Kurban bayramında en çok merak edilenler arasında ise kurbanı kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.