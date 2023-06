Kurban nasıl pay edilir? Kurban eti en az/en fazla kaç kişiye dağıtılır? Kurban Bayramı'nda ibadetini yerine getirenler, kurban etinin dağıtımı konusunda emin olmak istiyor. Bu noktada, kaç kişiye ve nasıl dağıtılmalı gibi detaylar araştırılıyor. İşte kurban payı hakkında merak edilenler...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban ibadetini yerine getirecek olanlar el sıkışmalara başladı.

Hayvan pazarlarını gezen Müslümanlar, kurbanlıklarını seçiyor.

Kurban kesecek olanlar, kesemeyenler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Bu noktada kurban etini doğru pay etmek önem arz ediyor.

Kesilecek kurban etleri ise belirli bir oranda kurban kesen kişinin olurken kalan tüm bölümlerinin fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması esastır. Böylece yıl boyunca et almakta zorluk çeken ve et yemeyen kişiler, kurban eti yardımı ile birlikte et yemesi, yardımlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.

Büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere kurban eti nasıl ve kaç kişiye dağıtılır sorusu akıllarda yer alıyor.

Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban nasıl pay edilir? Kurban eti kaç kişiye dağıtılır? İşte detaylar...

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban sahibi kurbanın etinden yiyebilir, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; ancak etinin bir kısmını da dağıtması gerekir.

Kurban etinin en az 3, en fazla 7 kişiye dağıtılması gerekir yönünde bilgiler mevcuttur.

Kurban eti kaça bölünür?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre;

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).