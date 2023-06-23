Kurban rüyası: Terviye ne zaman, hangi gün 2023? Kurban ibadetinin vahiy edildiği gün olan Terviye, İslam alemi için çok önemlidir. Peki, bu sene Terviye ne zaman? 2023 Terviye hangi güne denk geliyor? İşte Terviye Günü 2023!

İslam dünyası için önemli bir gün olan Terviye günü, Kurban arifesinden bir önceki gündür.

Terviye, TDK sözlüklerine göre ‘’düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak’’ anlamına gelir.

Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu rivayet edilir.

Hac ve kurban ayı olan Zilhacce ayının sekizincü gününe denk gelen Terviye nedir ve neler yapılmalıdır sorusu müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Peki 2023 Terviye günü ne zaman, hangi gün? Terviye günü ne yapılır? İşte merak edilenler...

2023 Terviye günü ne zaman?

Terviye günü, Zilhicce'nin 8. günüdür. 2023 yılında 27 Haziran Salı gününe denk gelmektedir.

Terviye günü ibadetleri

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet’e girer.”

Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür.

Terviye gününü ibadetle geçirmek önemlidir. Bu günde dua etmek, zikir çekmek ve namaz kılmak gerekir.