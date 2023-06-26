Kurban vekaleti nasıl verilir, alınır? Diyanet açıkladı… Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala merak edilen konulardan biri de vekalet aracılığıyla kurban kesmek. Peki kurban vekaleti nasıl alınır, verilir? İşte Diyanet'in açıklaması...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala müslümanlar arasında vekalet yoluyla kurban kesmenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda meraklar artıyor.

Kurban vekaleti, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin başka bir kişi veya kurum aracılığıyla kurban kesimini gerçekleştirmesini sağlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurban vekaleti konusunda detaylı açıklamalarda bulunuyor.

Sevdikleri adına ya da başka bir kişi veya kurumla kurban kesmek isteyen vatandaşlar, kurban vekaletinin nasıl verileceğini ve nasıl alınacağını araştırıyor.

Peki Kurban vekaleti nasıl alınır? Kurban vekaleti nasıl verilir? İşte Diyanet'in açıklaması...

Kurban vekaleti nasıl alınır ve nasıl verilir?

Kurban kesme vekâleti alırken vekâlet veren kişinin “Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık.” vekâleti alan kişinin ise buna karşılık “Kabul ettim.” demesi yeterlidir.

Kurban kesmeyi bilmeyen kişilerin de kurbanı başkasına kestirirken vekâlet vermesi şarttır. Bunun için kurbanı kesecek olan kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” demesi yeterlidir.

Eğer kurbanı başkası satın alacaksa yine vekâlet vermek gerekir. Bunun için kurbanı aldırtacak olan kişi vekil tayin edeceği kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim.” demelidir.

Yazılı kurban vekaleti niyeti

“Belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine”

Sözlü kurban vekaleti niyeti

''Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim”