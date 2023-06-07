Kurbanlık hayvanda dikkat edilmesi şart 5 detay Kurbanlık hayvan alacak olan vatandaşların, sağlık ve İslami açıdan dikkat etmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte koyun, kuzu, keçi, dana, tosun fark etmeksizin özellikle kontrol edilecek detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıklar görücüye çıktı.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, hayvan seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor.

Kurban Bayramı’nda kesmek için kurbanlık hayvan alırken bir takım kuralları da bilmek şarttır. Hem dini açıdan hem de sağlık açısından kurbanda bulunması ve bulunmaması gereken haller vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merak edilen detayları açıklıyor.

İşte kurban alırken mutlaka kontrol edilmesi gerekenler şu şekilde:

-Göz

-Kulak

-Diş

-Uzuv (boynuz, kulak memesi, kuyruk gibi)

-Kilo

-Sakatlık (topallık, kırık, felç gibi)

Göz ve kulaklara dikkat

“Resulullah, (kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın) göz ve kulaklarına dikkat etmemizi, kulağı önden delinmiş veya arkadan delinmişi veya ortadan yarılmışı veya yuvarlak delinmişi kurban yapmayın” diye emretti. (Tirmizî)

Topal olmamalı

“Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan zayıf ve cılız hayvanlar kurban edilmez.” (Ebû Davud, İbn Mâce)

Uzuvları sağlam olmalı

“Resulullah (asm), bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti.” (Ebû Davud, İbn Mâce)

Dişleri ve kilosu yerinde olmalı

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6).

*Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76).