Kurbanlık küpe sorgulama 2023: Satın alan kontrol ediyor! İşte sorgulama ekranı... Kurbanlık alan vatandaşlar "Kurbanlık küpe sorgulama" işlemlerini araştırıyor. Bu işlem sayesinde ırk, cinsiyet, yaş gibi bilgiler öğrenilebiliyor. İşte büyükbaş küpe sorgulama ekranı...

Ülkemizde kurban telaşı başladı...

Görücüye çıkan kurbanlıklar, birer birer satılıyor.

Kurbanlık hayvanlarını alan vatandaşlar, küpe sorgulama sistemine dair detayları araştırıyor.

Kurbanın ırkı, cinsiyeti, yaşı gibi detayları kontrol etmek isteyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alabiliyor.

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınıyor.

Türkiye’de daha önceden alınan karar doğrultusunda büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt işlemleri 2002, küçükbaş hayvanlarda ise 2010 yılında başlayarak sorgulama işlemlerine geçildi. Bu sayede vatandaşlar satın aldıkları kurbanlık hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Peki, küpe numarasından sorgulama nasıl yapılır? Kurbanlık bilgileri nasıl öğrenilir? İşte küpe no ile sorgulama detayları...

Kurbanlık küpe sorgulama 2023:

Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sayfası vatandaşların kullanıma sunulmuştur.

Kurbanlık küpe sorgulama ekranı