Kürecik Radar Üssü nerede? Kürecik Radar Üssü ne zaman kuruldu? İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına tepki göstermek isteyenler dün akşam Kürecik Radar Üssü'ne gitti. Peki, Kürecik Radar Üssü nerede ve ne zaman kuruldu?

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İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırısının ardından bazı vatandaşlar Kürecik Radar Üssü'ne giderek tepki göstermişti.

Gazze'de hastaneye düzenlenen ve en az 850 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek isteyenlerin Kürecik Radar Üssü'ne gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kürecik Radar Üssü, 2012 yılında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma sonucu kuruldu.

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'ye ait bir radar üssü olarak kurulan tesis, Amerika'nın füze savunma sistemi olan ABD'nin Avrupa Füze Savunma Sistemi'nin (European Phased Adaptive Approach - EPAA) bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Peki, Kürecik Radar Üssü nerede ve ne zaman kuruldu? İşte Kürecik Radar Üssü hakkında merak edilenler..

Kürecik Radar Üssü nerede?

Kürecik Radar Üssü, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde yer almaktadır.

Kürecik Radar Üssü neden kuruldu?

Kasım 2010'daki NATO Lizbon zirvesinde, tüm ittifak üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi kurmak için stratejik bir plan yapılmıştı.

NATO üyesi bir devlet olarak, Türk hükümeti kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını onaylamış, ancak radar istasyonunda toplanan tüm bilgilerin NATO üyesi ülkeler tarafından kesinlikle kullanılması konusunda ısrar etmişti.

Eylül 2011'de kesin şartlar konusunda bir anlaşma imzaladıktan sonra, Türkiye ve ABD yetkilileri, Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik bucağı yakınlarında uygun bir yer belirledi.

Radar sisteminin kurulumu ABD askeri personeli tarafından gerçekleştirildi. Radar üssünün kurulması Şubat 2012'de tamamlandı. Radar istasyonunun kontrolü, Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı (EPAA, European Phased Adaptive Approach) çerçevesinde NATO Komutanlığına devredildi.