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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 131. bölüm tarihi... Abone Olun

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 131. bölüm tarihi... ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 15 Haziran’da sezon finaliyle ekranlara veda etmişti. Dizi tutkunları yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

ensonhaber.com Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin yeni sezonu merak konusu oldu. 15 Haziran’da sezon finaliyle büyük ilgi çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Diziseverler arama motorlarında “Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman” sorusuna yanıt arıyor. İşte beklenen tarih… Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül ayının sonlarına doğru ekranlara dönmesi bekleniyor.

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