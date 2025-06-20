Kuruş kuruş hesaplandı: Vantilatör ne kadar, kaç TL elektrik harcar?

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarıyla birlikte serinleme ihtiyacı da artıyor.

Ancak klima kullanımı, hem yüksek enerji tüketimi hem de artan elektrik faturalarıyla birçok kişinin bütçesini zorluyor.

Klimalara kıyasla oldukça düşük enerji tüketen vantilatörler, evlerinde bütçe dostu serinlik arayanların ilk tercihi oluyor.

Peki, vantilatörler kaç TL elektrik harcar? İşte günlük ve aylık tüketim hesabı…

VANTİLATÖR NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Enerji tüketimi açısından değerlendirildiğinde, standart bir vantilatör ortalama olarak 40 ila 75 watt arasında elektrik harcıyor. Bu da, günde 8 saat çalışan bir vantilatörün günlük tüketiminin yaklaşık 0,32 kWh (kilovatsaat) olacağı anlamına geliyor. Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla 1 kWh elektriğin ortalama fiyatı 1,73 TL civarında. Bu hesaba göre bir vantilatörün:

Günlük elektrik maliyeti: Yaklaşık 0,55 TL – 1,40 TL

Yaklaşık Aylık (30 gün) maliyeti: Yaklaşık 16,5 TL – 42 TL

Kullanılan vantilatörün modeli, motor gücü, hız seviyesi ve kullanım süresi bu maliyeti doğrudan etkiliyor.