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Kuryeler için yasal düzenleme yolda! Süre zorunluluğu kalkıyor mu?

Kuryeler için yasal düzenleme yolda! Süre zorunluluğu kalkıyor mu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kuryelik mesleğiyle ilgili yeni düzenlemeler yapmak için kolları sıvadı. İşte yapılması beklenen yenilikler...