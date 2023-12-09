Kuryeler için yasal düzenleme yolda! Süre zorunluluğu kalkıyor mu?

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Kuryeler için yasal düzenleme geliyor. Son yıllarda sayıları oldukça artan kuryeler için yeni düzenlemeler yapılacak.
Özellikle pandemi döneminde oldukça fazla kullanılan ve sayıları her geçen gün artan kuryeler ile alakalı yeni değişiklikler yapılması bekleniyor.
Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, siparişler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak.
İşte kuryelik mesleği ile ilgili yapılması planlanan değişiklikler...
- Süre taahhüdü kalkacak.
- Kuryenin kullandığı motosiklet 10 yaşından, otomobiller ise 20 yaşından büyük olamayacak.
- Kuryeler reflektif yelek giyecek ve yeleğin üstünde görülebilir bir şekilde "kurye" ibaresi yazacak.
- Düzenleme yürürlüğe girdiğinde kuryeler, rastgele motosikletler kullanamayacaklar.