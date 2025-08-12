Kuşların arabanıza pislemesinin gerçek anlamı buymuş! İlk kez duyacaksınız...

Hiç arabayı yıkattığınız günün sabahı, aracınızın üstünde taze kuş pisliği görünce “Yine mi ben?” diye düşündünüz mü?

Park yeriniz hiç değişmiyor, çevrede başka arabalar var ama sanki kuşlar hep sizin aracınızı seçiyor gibi.

Birçok kişi bunu sadece şanssızlık ya da tesadüf sanır.

Ama aslında kuşların bu davranışının arkasında, düşündüğünüzden çok daha ilginç ve bilimsel nedenler var.

İŞTE SEBEBİ

Kuşlar aslında rastgele değil, bilinçli olarak bazı araçları tercih edebiliyor. Mesela parlak ve temiz yüzeyler onlar için daha dikkat çekici oluyor.

Ayrıca bazı bilim insanları, kuşların araçları kendi bölgelerini işaretlemek için kullandığını düşünüyor.

Yani, o pislik sadece bir kaza değil; kuşların iletişim ve alan belirleme yöntemi olabilir.

Bir de kuşların göz yapısı ve görüş açıları var. Parlak yüzeylerde kendilerini veya çevrelerini daha iyi görebiliyorlar. Bu yüzden özellikle yeni yıkanmış, temiz araçlar onların ilgisini çekiyor.