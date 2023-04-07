Kuşluk vakti nedir, ne zaman? Kuşluk vakti saat kaçta biter? Ramazan ayının 15. gecesi kuşluk vakti gökyüzünden bir ses geleceği iddiaları gündeme gelince, "kuşluk vakti" hakkındaki aramalar hız kazandı. Peki, kuşluk vakti nedir? Kuşluk vakti ne zaman başlar, saat kaçta biter? İşte detaylar...

İslam alemi, bugün itibarıyla Ramazan'ı yarıladı. 7 Nisan Cuma günü, mübarek Ramazan ayının 15. günü idrak ediliyor.

Ramazan ayının bu cuma günü kuşluk vakti çok şiddetli bir ses gökyüzünden yayılacak iddiası vatandaşları korkuttu.

İslam alemleri iddiaları yalanlasa da, "kuşluk vakti" hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

Arapça karşılığı "Duha" olan kuşluk vakti nedir, ne zaman başlar ve saat kaçta biter merak ediliyor. Aynı zamanda Duha suresi de araştırılıyor.

Peki kuşluk vakti nedir? Kuşluk vakti ne zaman başlar? Kuşluk vakti ne zaman biter? İşte ayrıntılar...

Kuşluk vakti nedir

Güne ait bir zaman dilimi olan kuşluk vakti, gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır.

İslam dinine göre bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir.

Kuşluk vakti ne zaman

Güneşin doğuşundan kırk beş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da bilinir.

Duha suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vedduha

Velleyli iza seca

Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

Elem yecidke yetiymen feava

Ve vecedeke dallen feheda

Ve vecedeke 'ailen feağna

Femmel yetiyme fela takher

Ve emmessaile fela tenher

Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.