Kuşluk vakti nedir, ne zaman? Kuşluk vakti saat kaçta biter?

İslam alemi, bugün itibarıyla Ramazan'ı yarıladı. 7 Nisan Cuma günü, mübarek Ramazan ayının 15. günü idrak ediliyor.
Ramazan ayının bu cuma günü kuşluk vakti çok şiddetli bir ses gökyüzünden yayılacak iddiası vatandaşları korkuttu.
İslam alemleri iddiaları yalanlasa da, "kuşluk vakti" hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.
Arapça karşılığı "Duha" olan kuşluk vakti nedir, ne zaman başlar ve saat kaçta biter merak ediliyor. Aynı zamanda Duha suresi de araştırılıyor.
Peki kuşluk vakti nedir? Kuşluk vakti ne zaman başlar? Kuşluk vakti ne zaman biter? İşte ayrıntılar...
Kuşluk vakti nedir
Güne ait bir zaman dilimi olan kuşluk vakti, gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır.
İslam dinine göre bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir.
Kuşluk vakti ne zaman
Güneşin doğuşundan kırk beş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da bilinir.
Duha suresi okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Vedduha
- Velleyli iza seca
- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala
- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda
- Elem yecidke yetiymen feava
- Ve vecedeke dallen feheda
- Ve vecedeke 'ailen feağna
- Femmel yetiyme fela takher
- Ve emmessaile fela tenher
- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis
Duha suresi Türkçe anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
- Andolsun kuşluk vaktine
- ve dindiği zaman o geceye ki,
- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
- İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
- El açıp isteyeni de azarlama!
- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!