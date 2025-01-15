Kuyumcular peşinden koşuyor: İşte tescilli Maraş burma bilezik fiyatları

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Göz alıcı tasarımıyla Maraş burma bileziği, sadece zarif değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir takı olarak da dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş’ın gurur kaynağı olan bu bilezik, hem yerel halk hem de farklı şehirlerden gelen takı tutkunları tarafından tercih ediliyor.

Geleneksel el işçiliğiyle özenle üretilen Maraş burması, hem estetik hem de kültürel anlamda büyük bir öneme sahip.

Özellikle düğünlerde ve özel günlerde sıkça tercih edilen bu takı, geleneksel ile modernin mükemmel bir birleşimi.

Her biri el emeğiyle özenle tasarlanan bu bilezikler, zamanla değerini koruyan ve artan bir yatırım aracı olarak da dikkat çekiyor.

MARAŞ BURMA BİLEZİK FİYATLARI

Bileziğin fiyatı, kullanılan altının ayarına ve gramajına göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca, altın piyasasındaki dalgalanmalar, Maraş burma bileziklerinin fiyatlarında değişikliklere neden olabiliyor.

15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, 22 ayar altın bilezik gramı 2.789,42 TL olarak belirlenmiş durumda. Maraş burma bilezikleri hakkında net bilgi ve fiyatlar için, kuyumculardan doğrudan bilgi alınabilir.