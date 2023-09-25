Kuyumcularda yeni uygulama! Altın fiyatlarındaki fark silinecek; Tabelada ne ise, terazide o... altın fiyatlarını daha sağlıklı bir şekilde işletebilmek adına İstanbul Kuyumcular odası yeni bir uygulama başlattı. "İKO Fiyat" mobil uygulaması hayata geçirildi.

ensonhaber.com

Dünyanın en kıymetli yatırım aracı olan altın, herkesin ilgisini çekiyor.

Yatırımcısının güvenli liman bildiği sarı metal, birçok alanda kullanılıyor.

Ancak çoğu zaman ekranlardaki ile kuyumcu mağazalarındaki fiziki altın fiyatları arasındaki fark, tartışma konusu oluyor.

Kuyumcular ile tüketiciler arasında fiyat kavgasına yol açan bu duruma dair önlem alındı.

Hayata geçirilen uygulama sayesinde, adeta yeni bir devir başladı.

Fiyat farkı bitiyor

İstanbul Kuyumcular Odası, televizyon ekranlarındaki altın fiyatları ile kuyumculardaki fiziki altın fiyatları arasındaki farktan kaynaklanan sorunları aşmak amacıyla "İKO Fiyat" mobil uygulamasını geliştirerek hizmete sundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde tüketicinin televizyonlardan aldığı fiyatlarla kuyumcunun karşısına gelip o fiyatlarda ısrar etmeleri sonucu yaşanan nahoş hadiseler söz konusu olmaktadır. Bu hadiselerin çözümü için yetkililerden, 'İKO Fiyat' uygulamasının serbest piyasa koşullarına uygun bilgi amaçlı olan fiyatlarını ekranlara getirilmesini zorunda tutmasını talep ediyoruz. Televizyonların ve diğer mecraların, Türkiye'de serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatların yer aldığı Kapalıçarşı serbest piyasa rakamlarını, odamızın 'İKO Fiyat' uygulamasından alıp kullanmaları bu sorunu en temelden çözmüş olacaktır.

Bu uygulama ile birlikte altın fiyatlarında daha düzenli bir süreç sağlanacak, yatırımcının güveni tazelenecek.