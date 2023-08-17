Kuzu Grup halka arz ne zaman? KZGYO kaç lot veriyor, kaç TL? BIST100'de... SPK, Kuzu Grup GYO'nun halka arzına onay verdi. Hisse senedi almak isteyenler, detayları araştırmaya koyuldu. Peki, KZGYO ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ne kadar? Kaç lot verecek? İşte detaylar...

ensonhaber.com Sermaye Piyasası Kurulu, Kuzu Grup GYO'nun halka arz başvurusunu onayladı. BİST100 yıldız pazarda işlem görmeye hak kazan şirket, yatırımcıların radarına girdi. Borsaya girmeye hazırlanan KZGYO hakkında araştırmalar da hız kazandı. Kuzu Grup GYO halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi. Peki, Kuzu Grup halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar... Halka arz tarihleri Kuzu Grup GYO halka arz tarihinin 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Hisse fiyatı KZGYO hissesi 20,76 TL’den halka arz olacak. Lot sayısı Kuzu Grup GYO halka arzının büyüklüğü 1,03 milyar TL olarak açıklandı. Kuzu Grup GYO’nun halka arz açıklık oranı 25%’dır. Toplamda 50 milyon adet lot dağıtılacaktır.