KYK haziran ayında yatacak mı? 2023 KYK hangi ay bitecek? Burs ve kredi alan öğrenciler, KYK ödemelerinin haziran ayında devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, haziranda KYK yatacak mı? 2023 KYK ne zaman kesilecek? İşte yanıtı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, binlerce yükseköğrenim öğrencisine eğitim hayatı boyunca destek sağlıyor.

Kredi ve burs şeklinde ödenen öğrenim kredisi ile gençler masraflarını karşılıyor.

Her ayın 6-10 tarihleri arasında hesaplara yatan KYK ödemeleri, haziran ayında devam edecek mi sorusu merak ediliyor.

Yazın KYK yatacak mı yatmayacak mı merak ediliyor.

Bu kapsamda, "KYK yaz tatilinde veriliyor mu", "KYK yazın ödenecek mi", "KYK ne zaman kesilir" "Haziran ayında KYK yatacak mı" gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte KYK ödemelerine dair ayrıntılar...

KYK haziran ayında ödenecek mi?

Mezun olan öğrenciler için Mayıs ayında yapılan ödemeler son burs veya kredi ödemeleri olarak kabul edilmektedir. KYK bursu alan öğrencilerin Haziran ayı içerisinde herhangi bir burs veya kredi ödemesi almayacaklardır.

Konu ile ilgili KYK tarafından önceki senelerde yapılmış olan açıklamalar şu şekilde;

"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. Mezuniyet yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."

KYK yaz aylarında yatacak mı?

KYK'dan burs ya da kredi alan öğrenciler mezun olana dek burs ve kredi almaya devam ederler. Yani eğitim süresi devam ediyorsa, yaz tatilinde de ödeme yapılmaktadır.