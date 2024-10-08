KYK kredisi geri ödemeli mi, faizi ne kadar? 4 yıllık KYK geri ödeme hesaplama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Krediden faydalanacak olan öğrenciler, geri ödeme tutarını hesaplıyor. Peki, KYK geri ödemesi ne kadar? 4 yıllık faiz ne kadar, yüzde kaç? İşte hesaplama...

Yağmur Dinç

Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin en önemli finansal destek kaynaklarından biri olan bu burslar, her yıl belirli tarihlerde alınıyor.

Bu yıl, üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için KYK burs ve kredi başvurularının tarihleri merakla bekleniyordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların başladığını duyurarak öğrencileri bilgilendirdi.

KYK kredisinden faydalanacak olan adaylar, geri ödeme miktarını da araştırıyor. Bu kapsamda, "4 yıllık KYK faizi", ve "KYK geri ödeme hesabı" araştırılıyor.

Peki, KYK kredi geri ödemesi ne kadar? İşte hesabı...

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ

Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir ve geri ödenir.

KYK GERİ ÖDEME FAİZİ

KYK öğrenimkredisi borcunun tamamı, normal öğrenim süresinin bitiş tarihinden itibaren 1. yıl içinde ödenirse sadece enflasyon farkının % 30'u, 2. yıl içinde ödenirse yine sadece enflasyon farkının % 20'si oranında erken ödeme indirimi uygulanır.