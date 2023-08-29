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KYK yurt başvuruları ne zamana kadar devam edecek? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Abone Olun

KYK yurt başvuruları ne zamana kadar devam edecek? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zamana kadar yapılacak ve sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarından sonra 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları bugün itibariyle başladı. KYK tarafından öğrencilere sağlanan yurt ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını yapmaya başladı. Başvuruların başlamasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Yeni eğitim öğretim yılında KYK tarafından ödenecek bursu almak isteyen ve KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? Başvurular nasıl yapılır? KYK Yurt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Aşağıdakii bağlantıyı ziyaret ederek KYK yurt başvurusunda bulunabilirsiniz. KYK YURT BAŞVURU EKRANI KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK yurt başvuruları 2 Eylül Cumartesi saat 23.59'da sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının ise Eylül ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

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