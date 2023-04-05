KYK Yurt-Time Spor Projesi nedir, nasıl başvurulur? Öğrenciler harçlık kazanacak... GSB tarafından düzenlenen Yurt-Time Spor Projesi ile KYK yurtlarında kalan gençlerimiz hem zamanına değer katacak hem de harçlığını çıkaracak. Peki, Yurt time spor projesine nasıl başvurulur, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan yükseköğrenim öğrencileri için yeni bir fırsat doğdu.

Bakanlık, "Yurt-Time Spor Projesi" hakkında detayları açıkladı.

Yapılan açıklamada "Yurt-Time Spor Projesi ile GSB yurtlarında kalan gençlerimiz hem zamanına değer katacak hem de harçlığını çıkaracak." ifadesi yer aldı.

Günümüzde birçok üniversite öğrencisi, okul harçlığını çıkarabilmek adına part time çalışırken, iş bulamayanlara devletten "yurt time" seçeneği geldi.

Yurt time spor projesi ile, KYK yurtlarında kalan öğrenciler yurt düzeninin işleyişine katkı sağlarken ek gelir elde etme imkanı bulacak.

Peki, KYK yurt-time projesine nasıl başvurulur, ücreti ne kadar olacak? İşte şartları ve detaylar...

Yurt-time spor projesi nedir

Yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.

Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Yurt-time iş başvurusu

KYK yurdunda kalan öğrenciler başvurularını 4-5 Nisan arasında e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar.

Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu