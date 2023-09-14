KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? KYK yurt ücreti son ödeme tarihi… KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt sürecini araştırıyor. Peki 2023-2024 yurt kayıt ücretleri ne kadar oldu? KYK yurt kayıtları nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Üniversite hayatına adım atan öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, konaklama konusunda önemli bir alternatif sunuyor.

KYK yurtları, farklı tiplerde ve özelliklerde olup, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre seçenekler sunar.

Ancak bu seçeneklerle birlikte KYK yurt ücretleri de önemli bir faktör haline gelir.

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin gündeminde yurt ücretleri yerini aldı.

KYK yurtlarında ücretler, yurt tiplerine, odaların büyüklüğüne, içerdikleri olanaklara ve yemek hizmetine göre değişkenlik gösterir.

Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ödenir, son gün ne zaman? İşte detaylar…

KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

· Tip 1 ücreti aylık 345 lira,

· Tip 2 ücreti aylık 405 lira,

· Tip 3 ücreti aylık 480 lira,

· Tip 5 ücreti aylık 510 lira,

· Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

YKY yurt ödemeleri son gün ne zaman?

Yurt ücretleri eylül ayı hariç en geç içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar banka aracılığıyla ödenir. 3. Yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.