La Liga'da dev maç: Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Villarreal'i konuk edecek. Maça kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Ligi yakından takip eden futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Real Madrid - Villarreal maçının detayları...

La Liga'da 28. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta ligin devleri Real Madrid ve Villarreal karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Villarreal, Real Madrid’i 2-1 mağlup etmişti. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ev sahibi Real Madrid, La Liga’da bu sezon çıktığı 27 maçta 18 galibiyet 5 beraberlik 4 mağlubiyet ile topladığı 59 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekip Villarreal ise, La Liga’da bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet 5 beraberlik ve 9 yenilgi ile topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu. Peki Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Real Madrid - Villareal maçı 8 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.