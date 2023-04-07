La Liga'da dev maç: Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da 28. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta ligin devleri ve Villarreal karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Villarreal, Real Madrid’i 2-1 mağlup etmişti. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ev sahibi Real Madrid, La Liga’da bu sezon çıktığı 27 maçta 18 galibiyet 5 beraberlik 4 mağlubiyet ile topladığı 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Konuk ekip Villarreal ise, La Liga’da bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet 5 beraberlik ve 9 yenilgi ile topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu. Peki Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman?

Real Madrid - Villareal maçı 8 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.