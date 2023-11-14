Lapa lapa yağacak! O ili etkisi altına alacak! Hafta sonuna dikkat.. Hava Forum sayfası tarafından paylaşılan bilgiye göre Bursa'ya bu hafta lapa lapa kar yağacak. İşte kar yağışının geleceği tarih..

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Ülke genelinde soğuk havalar etkisini artırmaya başladı. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde yağışlar hakkında aramalar hız kazandı.

Eylül ve ekim aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesinin ardından Kasım ayı itibariyle havalar iyiden iyiye soğumaya başladı.

Meteoroloji haberleri ile bilinen Hava Forum tarafından yapılan paylaşım ile Bursalılara müjde verildi.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda kar yağışı bekleyenleri sevindirecek bir açıklama yapıldı.

Sezonun ilk karı geliyor

Hava Forum tarafından paylaşılan bilgiye göre bu hafta Bursa'da kar yağışı bekleniyor.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Sezonun ilk müjdesi ! Bursa, Uludağ'da önümüzdeki hafta sonu lapa lapa kar yağışı bekliyoruz. Kayak merkezi bembeyaz olabilir..."

