Lavaboya bir küp atın, o sorunlara veda edin... İster mutfak ister banyo lavabosu olsun yaşanan sıkıntılar çoğunlukla ortaktır. Çeşitli kimyasallarla ya da doğal yöntemlerle giderilmeye çalışılan problemlerin ilacı meğer bir adet küp şekerdeymiş. Sizde lavaboya bir tane küp şeker atın o etkilerden yararlanın...

Haber Merkezi

Evde başınıza gelebilecek en can sıkıcı olan durumların başında lavabodan kaynaklı olan sıkıntılar yer alır.

Çeşitli kimyasallar yardımıyla müdahale edilebilen sorunlar arasında en yaygın olanı ise birçok nedenden dolayı kaynaklanan tıkanmalardır.

Lavaboda meydana gelen tıkanıklıklar kimyasal ilaçlarla giderilebildiği gibi aynı zamanda doğal yöntemlerle de çözülebilir.

1 TANE KÜP ŞEKER YETİYOR

Ev hanımlarının korkulu rüyaları arasında olan lavabo tıkanıkları çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebiliyorken tesisatçılar yardımıyla ya da evde uygulanabilen kimyasallar yardımıyla her ne kadar çözülebiliyor olsa da ne tesisatçı ne de kimyasala ihtiyaç duymadan halloluyormuş.

Tesisatçıların önerdiği bu taktikle tıkanıklıklar saniyeler içinde açılıyor. Hemen her evde bulunan limon, su, tuz ve deterjan karışımı tıkanıklık bırakmıyor.

Bu yöntem için limonları küçük parçalar şeklinde keserek su dolu bir kabın içine koyun ve üzerine 2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Ardından iyice karıştırın.

Limon ve tuz homojen bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin ve homajen kıvamı elde ettikten sonra suyu süzün. Elde ettiğiniz karışıma birkaç damla sıvı deterjan ekleyin ve bu karışımı buz kalıplarına aktararak buzluğa atın.

Buz küpleri hazır oluktan sonra dilediğiniz kadarını çıkartarak lavaboya atarak erimesini bekleyin. Küpler tamamen eridikten sonra tıkanıklığında beraberinde gittiğini görecek ve bu yöntemi vazgeçilmez yöntemlerinizin arasına alacaksınız.