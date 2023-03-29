Lezzetiyle nam salan Türk böreği tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Türk böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri Yapımı oldukça kolay olan ve lezzetiyle nam salan Türk böreği tarifi merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümünde yapılan Türk böreği nasıl yapılır? İşte Türk böreği tarifi...

Hem ismi ile hem lezzetiyle dikkat çeken Türk böreğini pratik şekilde evde hazırlamak mümkün. Ramazan ayında iftar sofralarına lezzet getiren bu böreği her öğün yiyebilirsiniz. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yapılan ve tarifi merak edilen Türk böreği yapımı...

Türk böreği malzemeleri neler?

Hamur malzemeleri;

1.5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 su bardağı un(ortalama)

1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

İç malzeme;

1 kuru soğan

4-5 dal yeşil soğan

1 kırmızı biber

300 gr kıyma

Tuz

Karabiber

2 patates

Zeytinyağ

1 yemek kaşığı biber salçası

Aralarına sürmek için;

Tereyağı

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Türk böreği tarifi!

Böreğin yapımı için ilk önce iç malzemeyi hazırlamaya başlayın. Tavaya zeytin yağını alıp sotelemelisiniz. Sonrasında pembe hale gelinceye kadar biber ve kıymayı üzerine ilave edin.

Ardından kıyma suyunu bırakıp çekince salçasını ve baharatını üzerine ilave edin. En son olarak da ufak şekillerde doğramış olduğunuz patatesleri ekleyip pişirin altını kapatmalısınız.

Hamur malzemelerini bir kaba ilave edin ve yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra 1 saat kadar mayalandırmaya bırakın.

Mayalanmış olan hamuru 6 ayrı beze haline getirin. 6 bezeyi tek tek un desteğiyle dikdörtgen şeklinde açabildiğiniz kadar açmalısınız. 6 hamuru aralarına erimiş tereyağı sürüp iç malzemeden serpiştirerek üst üste ilave etmelisiniz. En üst kısma koyduğunuza yağ sürmemeli ve iç koymamalısınız.

Yapılan işlem sonunda üst üste konulan ve araları içli yağlı olan 6 hamur olmuş olacak. Şimdi elinizle üzerlerine yavaş yavaş bastırıp yayın ve zarf biçiminde katlayın.

Son olarak tersini çevirip fırın tepsisine yerleştirin. Elinizle bastıra bastıra yaymış olun. Bıçak yardımıyla istediğiniz şekilde dilimleyin ve yumurta sarısını üzerine sürün. Böreğinizi 200 derece fırında pişirmeye bırakın.

Türk böreğiniz hazır. Afiyet olsun!