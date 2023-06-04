LGS kaç dakika? 4 Haziran 2023 LGS sınavı kaçta bitecek? Liseye Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrenciler, iyi bir liseye gidebilmek için ter döküyor. Sınavın kaç dakika olduğu ve saat kaçta biteceği hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Peki, LGS sınavı kaç dakika? LGS saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler, hayallerindeki liseye gitmek adına çabalıyor. Emeklerinin karşılığına alacak olan 1 milyondan fazla öğrenci, okul sıralarında yerini aldı. 4 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS, saat 09.30 itibarıyla başladı. 2 oturumda gerçekleşecek olan LGS sınavı kaç dakika sürecek merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "LGS sınav süresi", "LGS kaçta bitecek" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, LGS kaç soru kaç dakika? LGS saat kaçta bitecek? İşte detaylar... LGS 2023 kaç soru kaç dakika? Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek. LGS saat kaçta bitecek? Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.