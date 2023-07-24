LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 MEB lise nakil tarihleri! LGS tercih sonuçları için beklenen gün geldi. 2023 LGS tercih sonuçları bugün erişime açılıyor. Tercih sonuçlarında istediği liseyi tutturamayan öğrenciler nakil işlemlerini araştırmaya başladı. Peki LGS lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

8. sınıf öğrencilerinin iyi bir lisede eğitim görmeleri için MEB tarafından düzenlenen LGS süreci tamamlanıyor.

2023 LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti. Öğrenciler 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.

Binlerce öğrenci için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler MEB’den gelecek olan duyuruya çevrildi. Öğrenciler bugün tercih sonuçlarını öğreniyor.

İstediği liseyi tutturamayan öğrenciler ve velilerin gündeminde ise nakil işlemleri yer alıyor.

Peki LGS lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? Lise nakil işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

MEB lise nakil takvimi

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

Lise nakil işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.