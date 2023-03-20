Liderlik yarışında son durum! 20 Mart 2023 Süper Lig puan durumu nasıl? Kalan maçlar... Süper Lig’de bu sezon liderlik yarışı tam gaz devam ediyor. 26. haftanın geride kalmasıyla güncel puan durumu merak konusu oldu. Galatasaray’ın Konyaspor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan farkı araştırılıyor. Peki Süper Lig puan durumu nasıl? Lider hangi takım? İşte puan durumu ve kalan maçlar…

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta geride kaldı. Sezon sonuna kısa bir zaman kala liderlik yarışında kıyasıya rekabet devam ediyor.

Maç eksiği olan Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için mücadelesine devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta Galatasaray’ın Konyaspor karşısında 2-1 mağlup olması sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın mağlubiyetini tarihi bir fırsat bilip geri çevirmedi. Sarı-lacivertliler dün akşam Alanyaspor’u deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti ve hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Aradaki farkı azaltan Fenerbahçe, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Haftanın bitmesiyle puan sıralaması tekrar şekillendi.

Futbolseverler, liderlik savaşındaki son durumu merak ediyor. Peki Süper Lig’de puan sıralaması nasıl şekillendi? Lider takım kim? Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? İşte Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar…

Fenerbahçe ve Galatasaray puan farkı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Konyaspor mağlubiyeti ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ligde puan sıralamasını tekrar şekillendirdi. Fenerbahçe dün akşamki galibiyeti sonrası Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin 1 maç eksiği var.

Süper Lig'de kalan maçlar