Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılabilir mi? Süper Lig'de dün akşam ikinciliğin netleşmesinin ardından akıllara Şampiyonlar Ligi geldi. Dün akşam Beşiktaş'ın Konyaspor ile beraberliği sonrası Fenerbahçe ikinciliği garantiledi. Peki ligde ikinci olan takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gidebilir mi? İşte

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eşit puan sebebiyle ikincilik yarışı dün akşam sona erdi. Fenerbahçe son hafta Gaziantep'in ligden ayrılmasıyla hükmen galip geldi. Diğer yandan dün akşam ligdeki son maçına çıkan Beşiktaş, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında galibiyeti sonucunda averaj farkı ile ligde ikinciliğe yükselecekti. Ancak iç sahada 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptırdı. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için araştırmalar hız kazandı. Arama motorlarında "Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılabilir mi?" sorularına yanıt aranıyor. Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Ligi ikinci bitiren takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılamayacak. Ligi ikinci ve üçüncü bitirmenin hiçbir farkı bulunmuyor. Çünkü ligde ikinci olan Fenerbahçe ve üçüncü olan Beşiktaş Konferans Ligi 2. ön elemeye dahil olacak. · Lig şampiyonu : Şampiyonlar Ligi 2. tur · Lig ikincisi : Konferans Ligi 2. tur · Lig üçüncüsü : Konferans Ligi 2. tur · Lig dördüncüsü : Konferans Ligi 2. tur