Lıkır lıkır şifa! Suda badem bekletip içmenin faydasına bakın... Sağlıklı bir kuruyemiş olan badem, suda bekletilerek tüketildiğinde faydaları katlanıyor. İşte bademi suda bekleterek tüketmenin etkileri...

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Kuruyemiş çeşitlerinden badem, hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla nam salmıştır.

Düzenli olarak badem tüketmek, vücuda enerji sağladığı gibi metabolizmayı da hızlandırır.

Bademi doğru yemenin yollarından biri de suda bekletmektir. Lezzeti artacağı gibi etkileri de pozitif yönde fazlalaşır.

Peki, bademi suda bekletip yerseniz neler olur? Açıklıyoruz!

Badem suyunun faydaları

Bir gece önceden bi avuç bademi ılık suya bırakın. Ertesi gün hem bademleri yiyin, hem de suyunu için.

Suda bekletilen bademde yüksek miktarda potasyum, tekli doymamış yağ ve protein bulunur. Bunlar kalp krizi riskini düşürür.

Badem suyu kemik erimesini engeller ve dişleri güçlendirir.

Özellikle kadınların her gün bir bardak suda bekletilen badem suyunu içmesi önerilir.

Bağırsakları temizleyerek kolon kanseri riskini düşürür.