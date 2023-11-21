Limona kürdan batırın, büyük bir dertten kurtulun... Limondan maksimum verim alabilmek için bir adet kürdan yetecek...

ensonhaber.com

Birçok kişi limonu kestikten sonra yarısını kullanıp diğer bir yarısını buzdolabına kaldırıyor.

Yarım limonu buzdolabına öylece kaldırmak, limonun kurumasına ve daha kısa sürede bozulmasına neden oluyor.

Limonu daha uzun süre kullanmak ve kurumasını engellemek adına pratik bir bilgi ortaya çıktı.

Bunu yapanlar, limondan tasarruf ediyor...

Kürdan batırın

Bir kürdanı alın ve limonun içine sokun. Kürdanı iyice soktuktan sonra çıkartın ve limonunuzu sıkın.

Almak istediğiniz limon suyu kolay bir şekilde akacaktır.

Kesik olan limona göre daha az hava alan limon, daha uzun süre sulu kalacaktır.