Limonu böyle kesin! Bakın neler oluyor neler... Limon çok sık tükettiğimiz bir besindir. Birçok yemeğimize eşlik ettiği gibi suyu ile de içimizi ferahlatır. Peki limon doğru kesildiğinde neler oluyor biliyor musunuz? Neler olduğuna hadi gelin beraber bakalım

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Limon ekşiye ve tatlıya yakışan suyu ile birçok yemeği, içeceği tatlandırır. Üstelik sadece suyunu değil kabuğunu da birçok tarife ekleriz.

Bu yazımızda limonu farklı kesimlerde nasıl tüketebileceğinizi ele aldık…

Limonu sıkarak kullanacaksanız…

Limonu oda sıcaklığında bekletin. Limon ne kadar ılık olursa o kadar çok suyu kolay akacaktır.

Limonunuzu alın ve sert bir zeminde avucunuzla bastırarak elinizle zemin arasında yuvarlayın ve limonun olması gerektiği ısıya ulaştığını fark ettiğinizde limonu olduğu zemine sabit halde tutun.

Limona baskı uygularsanız limonun içindeki zarlar zayıflayarak suyunu daha ahızlı akıtır.

Limondan daha fazla su çıkmasını istiyorsanız, limonu enine olarak değil dikey olarak olarak kesmelisiniz.

Limonu yatay keserseniz orta kısmının sulu yerlerini çoğunlukla ziyan etmiş olacaksanız fakat eğer dikey keserseniz limonun daha çok sulu halini elde etmiş olacaksınız.

Bir diğer yöntem ise limonu ikiye değil üçe bölmektir diyebiliriz.

Limonu ikiye değil üçe bölerseniz yine aynı şekilde fazlasıyla limon suyu elde edersiniz.

Limonu alın enlemesine çok detay girmeden 3 dilim haline getirin.

İçinden suyu daha çok akıtmak için çatal veya kaşık yardımıyla destek alabilirsiniz.

Bir diğer yöntemimizden bahsedelim… Limonunuzu alın yuvarlak olan kenarlarını kare biçiminde kesin.

Limonu keserken yukarıdan daire şeklinde gözüktüğüne emin olun ve limonun dış kabuklarını yavaşça kesin.

Bu yöntemle bir bütün halde limon içi elde edeceksiniz ve tercihe bağlı olarak püre halinde veya ezip suyunu çıkararak kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!