Limonu mikrodalgaya atan o etkiyi garantiliyor, 20 saniye yetiyor

Haber Merkezi

Mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan gerek yemeklere gerek salatalara tat katan limon kimi zaman sert kabukları nedeniyle sıkılması oldukça zor olabiliyor.

Özellikle de limonun iç yapısı sert olduğunda, sıkma işlemi daha fazla güç gerektirir ve elde edilen su miktarı azalmasına neden olur.

Ancak limonu sulandırmak ve rahatlıkla sıkmak için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler arasında yer alan mikrodalga yöntemi adeta limondan su fışkırtıyor.

Sizde sert limonu birkaç saniye mikrodalgaya atın sert limon nasıl sulanarak yemeklere, salatalara lezzet katıyor görün.

MİKRODALGAYA ATMAK YETİYOR

Buzdolabından yeni çıkmış ya da doğal olarak sert olan limonları sıkmak oldukça zor olabiliyor ancak bu basit teknik sayesinde, limonlarınızı mikrodalgada ısıtarak %30'a kadar daha fazla su çıkarmanız mümkün oluyormuş.

Bu yöntem için tek yapmanız gereken ise, sıkmak istediğiniz sert limonu mikrodalgaya yerleştirerek süreyi 20 saniyeye ayarlamak yetiyor. Mikrodalganın ısısı sayesinde yumuşayan limonlar rahatlıkla sıkılıyor ve yemeklerinde salatalarında lezzetine lezzet katıyor.