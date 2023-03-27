Limonun yarısını dolaba koyanlar dikkat! Herkes yanlış yapıyor... Zengin fakir fark etmez; Buzdolabı kapağındaki yarım limonu herkes bilir. Limonu ikiye böler, yarısını genellikle daha sonra kullanmak üzere saklarız. Peki, kesilmiş limonu saklamak doğru mu? Herkes meğer bu hatayı yapıyormuş...

Salata ve sosların olmazsa olmazı limon, her sofrada kendine yer bulur.

C vitamini deposu olan limon, çekirdeğinden kabuğuna kadar sağlığa şifa verir.

Limon suyunu içeceklere karıştırıp içmek zayıflamaya destek olabileceği gibi, özellikle limon suyun birçok faydası bulunmaktadır.

Limon denilince akıllara her evdeki klasik görüntü de gelir. Buzdolabı kapağında yarım kalan o limon...

Daha sonra kullanmak üzere ayrılan limonlar, buzdolabında muhafaza edilir. Herkese normal gelen bu durum aslında pek de işe yaramıyor.

Yarım limonu buzdolabında böyle saklayın

Limon ikiye bölündükten sonra içeriğindeki asit havayla temas eder. Bu esnada bütün besin değerlerini yitirmeye başlar. Tekrar kullanıncaya kadar da kurumuş olur.

Yarım limonu en doğru saklama şekli şöyle olmalıdır; Çay tabağında bir tutam şeker serpin ve tabağa limonun kesik tarafını kapatın. Limonun suyunu kaybetmediğini göreceksiniz.