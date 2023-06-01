Lionel Messi PSG'den ayrıldı mı, neden? PSG teknik direktörü Galtier açıkladı! İşte yeni takımı... Yıldız futbolcu Lionel Messi’nin PSG’den ayrıldığına dair ortaya çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Lionel Messi PSG’den ayrıldı mı, neden? Lionel Messi hangi takıma gidecek? İşte detaylar…

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona’da uzun yıllar forma giydikten sonra kariyerine Paris Saint Germain’de devam etti. 2021 yılında PSG’ye transfer olan Lionel Messi, kariyeri boyunca birçok şampiyonluğa ve gol krallığına imza attı. Sözleşmesini dolduran Messi ile ilgili PSG’den ayrılacağına dair kafalarıda soru işaretleri oluşurken beklenen açıklama geldi. Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi’nin takımdan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından Messi’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Yeni takımı da merak edilen konular arasında. Messi PSG'den ayrıldı mı? PSG teknik direktörü Galtier, Lionel Messi’nin takımdan ayrılacağını şu sözlerle duyurdu: "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." Messi hangi takımda oynayacak? 35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden başta Al Hilal olmak üzere birçok kulüpten teklif aldığı öğrenildi. Kariyeri ile ilgili birkaç gün içinde karar vereceği düşünülüyor.