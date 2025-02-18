Liste değişti! Süper Lig gol krallığı 2025: İşte zirvedeki isim...

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde 24. Hafta itibarıyla gol krallığı yarışı da nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor.

Avrupa kupalarına katılım savaşı ve kümede kalma yarışı kadar, ligin en skorer isminin kim olacağı da büyük merak konusu.

Peki, 24 hafta sonunda gol krallığında hangi oyuncular öne çıktı? İşte Süper Lig'in en golcü isimleri ve son durum...

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025

Krzysztof Piatek: 18 (3 P)

Youssef En-Nesyri: 15

Victor Osimhen: 14 (5 P)

Simon Banza: 14 (5 P)

Edin Dzeko: 12 (3 P)

Mame Thiam: 12 (1 P)

Ali Sowe: 11

Barış Alper Yılmaz: 10

Ciro Immobile: 10

Ahmet Kutucu: 9