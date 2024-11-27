Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler kararı...

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Şampiyonlar Ligi’nin 5. hafta heyecanı, Anfield Road’da yaşanacak dev bir mücadeleyle devam ediyor. Liverpool, evinde İspanyol devi Real Madrid’i ağırlayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlarını kazanan Liverpool, zorlu rakibi Real Madrid karşısında galibiyet peşinde.

Öte yandan, yalnızca iki galibiyet alabilen Real Madrid, Liverpool karşısında bir sürpriz yapmak için sahaya çıkacak.

Mücadeledeki bir diğer merak edilen konu ise milli oyuncumuz Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı.

Maç saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. İşte dev mücadeleye ilişkin detaylar…

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid mücadelesi 27 Kasım Çarşamba günü (bu akşam) saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

La Liga’da son olarak Leganes deplasmanında forma giyen Arda Güler, 75 dakika sahada kaldığı mücadelede 1 asist yaparak takımının galibiyetine önemli bir katkı sağladı.

Genç oyuncu, sergilediği performansla maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Carlo Ancelotti’nin, Arda’yı Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.