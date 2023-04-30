Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | Premier Lig 34. hafta Premier Lig'in 34. haftasında ligin devleri Liverpool ve Tottenham karşı karşıya gelecek. İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler...

Premier Lig'de 34. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Liverpool, Tottenham'ı ağırlayacak. Ligin ilk yarısında Liverpool, Tottenham’ı deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup etmişti. Kendi sahasında da galip gelmek istiyor. Ev sahibi Liverpool, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 53 puanla 7. sırada yer alıyor. Konuk ekip Tottenham ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 54 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin devleri arasında gerçekleşecek olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Mücadelenin detayları araştırılmaya başladı. Peki Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel kadro... Liverpool - Tottenham maçı ne zaman? Liverpool - Tottenham maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Gakpo, Jota Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son