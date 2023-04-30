Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | Premier Lig 34. hafta

Premier Lig'de 34. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Liverpool, Tottenham'ı ağırlayacak.

Ligin ilk yarısında Liverpool, Tottenham’ı deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup etmişti. Kendi sahasında da galip gelmek istiyor.

Ev sahibi Liverpool, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 53 puanla 7. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Tottenham ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 54 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin devleri arasında gerçekleşecek olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Mücadelenin detayları araştırılmaya başladı.

Peki Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel kadro...

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman?

Liverpool - Tottenham maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Gakpo, Jota

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son