Lotocular dikkat! Şans oyunları vergisi ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? Şans oyunu, spor müsabakaları ve bahislerde uygulanan vergi oranı yükseltildi. Peki, şans oyunları vergisi ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte zamlı oranlar...

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karare göre, şans oyunları vergisine zam geldi. Sayısal loto, süper loto, şans oyunları ve bahis oynayanlar yeni vergi oranını merak ediyor. Peki, Şans oyunları vergisi 2023 ne kadar? Şans Oyunları Vergisi yüzde kaç? İşte detaylar… Şans oyunları vergi oranı 2023 Şans oyunlarında da vergiler zamlandı. Alınan verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 5'ten yüzde 10'a, , at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.