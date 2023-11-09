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Ludogorets - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal...

Ludogorets - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal... UEFA Konferans Ligi maçlarında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, bu akşam Sırbistan ekibi Ludogorets'e konuk olacak. Futbol tutkunları maçın şifresiz yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. O kanal Ludogorets - Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayacağını duyurdu.