Ludogorets - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal...

UEFA Konferans Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor.
H grubunda mücadele eden Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı 3 grup maçını da kazanarak büyük bir çıkış yakaladı.
Maç öncesi Ludogorets - Fenerbahçe karşılaşmasının yayın kanalı ve saati araştırılmaya başladı.
Öte yandan maçı ücretsiz izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
O kanal, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Ludogorets - Fenerbahçe maçı o kanalda şifresiz!
Türkiye’den de izlenebilen Azeybaycan kanalı CBC Sport, Fenerbahçe’nin Ludogorets karşısındaki zorlu sınavını yayın akışına aldı.
Ludogorets – Fenerbahçe maçı CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ludogorets - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Huvepharma Arena'da oynanacak olan Ludogorets - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23:00’de başlayacak.