Ludogorets - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal...
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UEFA Konferans Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor.

H grubunda mücadele eden Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı 3 grup maçını da kazanarak büyük bir çıkış yakaladı.

Maç öncesi Ludogorets - Fenerbahçe karşılaşmasının yayın kanalı ve saati araştırılmaya başladı.

Öte yandan maçı ücretsiz izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

O kanal, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Ludogorets - Fenerbahçe maçı o kanalda şifresiz!

Türkiye’den de izlenebilen Azeybaycan kanalı CBC Sport, Fenerbahçe’nin Ludogorets karşısındaki zorlu sınavını yayın akışına aldı.

Ludogorets – Fenerbahçe maçı CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ludogorets - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Huvepharma Arena'da oynanacak olan Ludogorets - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23:00’de başlayacak.