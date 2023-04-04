Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Memur, emekli, engelli, dul ve yetim aylığı... Devletten maaş alan milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı öncesinde ödeme alıp almayacaklarını sorguluyor. Bu sene bayram, hafta sonuna denk geliyor. Peki, maaşlar erken yatacak mı? Emekli ve memur maaşları bayram öncesi yatar mı? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı 2023 yılında 21-23 Nisan tarihleri arasında denk geliyor. Maaş günü bu tarihten sonra olan vatandaşlar, erken ödeme olacak mı sorusuna yanıt arıyor.

Memur, emekli, engelli, dul ve yetim aylığı alanlar, Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi merakla sorguluyor.

Öte yandan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak ilk kez ödenecek.

Banka hesaplarını kontrol eden vatandaşlar, maaş ödeme günlerini takip ediyor.

Peki, maaşlar erken ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar...

Maaşlar erken ödenecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de ödemelerin erkene çekileceği tahmin ediliyor.