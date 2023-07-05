Maç saati değişti! Galatasaray - Hull City maçı kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ile Hull City arasında bugün oynanacak maçın saati değişti. Peki, Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta başlayacak? İşte maçın detayları..

Galatasaray ile Hull City arasında oynanacak hazırlık maçının saatinde değişikliğe gidildi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship Lig takımlarından Hull City ile karşılaşacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni sezon hazırlıkları kapsamında ülkemizde çalışmalarına devam ediyor. Daha önce saat 19:45'te başlayacağı açıklanan maçın saatinde değişikliğe gidildi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile maç saatinin değiştiğini duyurdu. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray - Hull City maçı ne zaman oynanacak? Daha önce saat 19:45'te başlayacağı açıklanan Galatasaray - Hull City maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç TV8 kanalından naklen yayınlanacak.